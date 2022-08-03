Galatasaray transfer haberi: Lucas Torreira beklemede

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , Lucas Torreira'nın transferi konusunda Arsenal ile anlaşma sağlamıştı. Uruguaylı oyuncunun İstanbul'a gelmesi beklenirken planlanan seyahat şimdilik ertelendi.





Kulüpler arasında 7.5 milyon Pound üzerinden sağlanan anlaşmayı duyuran Express Sport'tan Ryan Taylor, Lucas Torreira'nın sağlık kontrolleri için İstanbul'a gitmesinin beklendiğini ancak bunun son anda gerçekleşmediğini belirtti.

Zaman istedi

Taylor'a göre Lucas Torreira için uçak, uçuş planı ayarlanmıştı fakat Uruguaylı oyuncu kararını erteledi. Torreira'nın nihai karar için biraz daha zaman istediği belirtildi.

İki kulüp de kararı bekliyor

Arsenal, Lucas Torreira'yı elinden çıkarmak isterken Galatasaray da bir an önce transferi bitirmenin peşinde... Uruguaylı oyuncunun tavrı, iki tarafın da planlarını bozmuş durumda. Ryan Taylor'a göre iki kulüp de Torreira'dan bir an önce cevap istiyor.