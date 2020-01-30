Galatasaray, ara transfer döneminin sona ermesine 48 saat kala stoper takviyesi için çalışmalara hız verdi. Sarı-Kırmızılılar, elde kalan son iki aday; Mert Çetin ve Lautaro Gianetti ile her konuda anlaşma sağladı. Şu sıralarda oyuncuların kulüpleri Velez Sarsfield ve Roma ile görüşmeler devam ediyor. Operasyonu kiralama yöntemiyle gerçekleştirmeye hazırlanan Galatasaray Yönetimi, son pürüzleri gidermeye çabalıyor. Hedef, bu iki isimden en az birini kadroya dahil ederek ara transferi en verimli şekilde tamamlamak.

Avrupa’da oynamak istiyor

Gianetti, Arjantin Ligi’nde üst sıralarda tutunma mücadelesi veren Velez’in kaptanı. Bu sezon tüm lig maçlarında forma giydi. 26 yaşındaki futbolcunun Avrupa’da oynama hayali, Galatasaray’ın bu transfer girişimindeki tek avantajı gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, başarılı savunmacıyı 500 bin Euro’ya sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Yeniden parlama fırsatı

Mert Çetin ise büyük umutlarla transfer olduğu Roma’da henüz beklediği süreleri alamadı. İtalyan takımının bu sezon ortaya koyduğu istikrarsız performans da, Mert’in bir adım öne çıkmasını engelliyor. Genç savunmacı bu nedenle Galatasaray formasıyla yeniden parlak bir çıkış yakalamanın kendisine avantaj sağlayacağını düşünüyor. Ayrıca milli oyuncunun kiralanması halinde, yabancı kontenjanında herhangi bir oynama olmaması da hem yönetimin hem de teknik heyetin işini kolaylaştıracak.

Metin Karabaş

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