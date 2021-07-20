Sağ bek transferi için de yoğun girişimlerde bulunan Galatasaray , Jens Stryger Larsen konusunda önemli adımlar attı. Danimarkalı futbolcuyla el sıkışan Galatasaray Yönetimi, artık Udinese'den çıkacak onayı bekliyor. İtalyan kulübü, bonservis konusunda son sözünü söylediği anda, 30 yaşındaki savunmacı İstanbul'a getirilecek.

Omar'ın gelecek sezondan önce geri dönüşünün mümkün görünmemesi, Linnes ve Şener'in de takımdan ayrılmasıyla elinde Yedlin'den başka seçenek kalmayan Galatasaray'da, sağ beke bir de yerli takviyesi yapılması gündemde. Yedlin ise iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak.







