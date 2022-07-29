Galatasaray transfer haberi: Krystian Bielik iddiası!

Galatasaray 'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle ilgili çalışmalar yürüten Sarı-Kırmızılıların Derby Country'den Krystian Bielik için de temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

DerbyshireLive'ın haberine göre Championship ekibi, Bielik'in kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakıyor. Bu doğrultuda Birmingham devreye girmiş olsa da Galatasaray ve Watford'un da temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.









Nitekim oyuncuyla ilk ilgilenen kulüp olarak Galatasaray ifade edilirken Birmingham ve Watford'un sonradan devreye girdikleri aktarılmakta.

Polonya Millî Takımı forması da giyen Bielik, Ocak 2015'te Legia'dan Arsenal'e transfer olarak ülkesinden ayrılmıştı. Kiralık olarak Birmingham, Walsall ve Charlton formaları giydikten sonra ise 2019'da 8.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Derby Country kadrosuna katılmıştı.