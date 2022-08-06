Galatasaray 'da Barış Alper Yılmaz'a sürpriz bir talip çıktı. Rus ekibi Krylya Sovetov'un 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, konuya ilişkin Rus sitesi Championat'a açıklamalarda bulundu. Görüşmeleri doğrulayan Maldan, "Barış Alper Yılmaz'ın Krylya Sovetov'a transferi konusunda görüşmeler gerçekleşti. Kulüpten bir telefon aldım ama onlara önce Galatasaray ile konuşmaları gerektiğini söyledim. Konuşmayı burada sonlandırdık ve görüldüğü üzere şimdi müzakereler ilerlemedi" ifadelerini kullandı.

Krylya Sovetov'un Barış Alper Yılmaz'ı kiralamak istediği fakat bu talebe teknik direktör Okan Buruk'un sıcak bakmadığı iddia ediliyor.