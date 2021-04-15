Galatasaray transfer haberi: Kolarov harekatı

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da öncelik Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle sol bek pozisyonu... Sol kanat için Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski gibi isimler gündeme gelmişken son iddia İtalya'dan Inter'in tecrübeli ismi Aleksandar Kolarov'a ilişkin.

La Gazzetta dello Sport'a göre sezon sonu sözleşmesi bitecek Kolarov için Galatasaray, temaslara başladı. Oyuncunun yakın çevresiyle iletişime geçildiği belirtildi.





Sezon başında 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'dan transfer edilen 35 yaşındaki sol bekin sözleşmesi sezon sonunda biterken 1 senelik uzatma adına opsiyonu bulunuyor. Fakat Inter'in bu opsiyonu kullanmayacağı ve Sırp yıldızın serbest kalacağı belirtilmekte.

Bu sezon Inter formasıyla İtalya Serie A'da sadece 7 maça çıkabilen Kolarov, hücum anlamında 1 asistlik katkı sağladı.



