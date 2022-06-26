Galatasaray transfer haberi: Keita Balde için PAOK da devrede

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray , transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Sarı-Kırmızılıların gündeminde öncelikli isimlerden biri olarak Keita Balde dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınından Sport Mediaset, Galatasaray'ın Keita Balde için yürüttüğü operasyonun hız kanadığını ve sportif direktör Cenk Ergün'ün transferi bitirmek adına İtalya'da olduğunu belirtmişti.

PAOK devreye girdi

Cagliari'den kesin olarak ayrılacak Keita Balde için Galatasaray'ın yanı sıra Yunanistan'dan PAOK'un da devreye girdiği aktarıldı. Sportdog'un haberine göre PAOK, Rangers'a transfer olması beklenen Antonio Colak'ın boşluğunu Keita Balde ile doldurmak istiyor.