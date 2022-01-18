Başkan Burak Elmas yönetiminin en çok tartışılan isimlerinden Işıtan Gün, çok konuşulacak bir operasyona başladıklarının sinyallerini verdi. Sarı- Kırmızılı yönetici, takımın 6 veya 9 numaradan önce bir kaleciye ihtiyacı olduğunu belirterek, sezon sonunda Muslera ile yolları ayırmayı düşündüklerini ifade etti. Işıtan Gün'ün dile getirdiği bu proje, taraftarların büyük tepkisini çekerken, bir süredir devam eden kaleci arayışının geçici değil, kalıcı çözüm olarak düşünüldüğü ortaya çıktı. Galatasaray cephesinde bu plan doğrultusunda en ciddi olarak görüşülen isim de Sergio Rico... PSG'nin yedek kalecisi, ara transfer için Mallorca ile görüşse de Sarı-Kırmızılılar satın alma opsiyonlu kiralama formülü için temasları sıklaştırdı.

Son kararı Rico verecek

1.95 boyundaki İspanyol kaleciyi ikna etmek üzere Aslan'ın yeni hocası Domenec Torrent'in devrede olduğu da gelen haberler arasında. Transferde PSG açısından herhangi bir sorun olmadığı, kararı 28 yaşındaki file bekçisinin vereceği bildirildi. Ülkesinde daha önce Sevilla forması giyen ve 1 kez de İspanya Milli Takımı için ter döken Sergio Rico, 2020-2021 sezonunun başında 6 milyon Euro'ya PSG'ye imza atmıştı. Son gelişmelerin ışığında, Sarı-Kırmızılılar'ın Rico'yu sezon sonuna kadar kiralayıp, yaz döneminde de bonservisini alarak, Muslera ile yolları ayırmaya hazırlandığı ortaya çıktı.