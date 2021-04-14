Galatasaray transfer haberi: Joshua King bombası

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, hücum hattına flaş bir ismi eklemek istiyor. Football Insider'ın özel haberine göre Galatasaray, Everton'da kiralık olarak forma giyen Joshua King'e bir sözleşme teklifi hazırlığında...

Sezon ortasında Bournemouth'tan kiralık olarak Everton'a gelen King, beklentileri karşılayamadı ve Everton, oyuncuyla sezon sonunda bir sözleşme imzalama imkanını kullanmayı düşünmüyor. Football Insider'ın ulaştığı kaynağına göre Galatasaray, King'e büyük bir ilgi gösteriyor ve oyuncu için muhtemel transfer yarışını kazanmak adına uzun süreli bir sözleşme teklif edilmesi planlanıyor.





Devre arasında Everton'a kiralanan 29 yaşındaki forvet, Premier Lig'de henüz ilk 11'de başlama şansını elde edemezken çıktığı 8 karşılaşmada 117 dakika süre alabildi. Norveç Milli Takımı'nda 54 kez forma giyen King'in milli maçlarda 17 golü bulunuyor.

Devre arasında Premier Lig'den birçok takımın transfer listesinde yer alan King ile sezon sonu için Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmekteydi.