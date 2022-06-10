Galatasaray transfer haberi: Joao Pedro yeniden gündemde

Seçim heyecanı yaşanan Galatasaray , bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, daha önce listesinde yer alan isimlere yönelik çalışmalarda bulunurken devre arasında transferi gündeme gelen Cagliari'den Joao Pedro da bunlardan biri olarak dikkat çekiyor.





Alfredo Pedulla'nın haberine göre Torino'nun istediği Joao Pedro ile Monza ve Galatasaray da ilgileniyor. Cagliari, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan yıldız oyuncusu için bonservis bedelini de belirlemiş durumda.

İşte istenen bonservis

Sergilediği başarılı performans sonrası İtalya Millî Takımı kadrosuna dahil edilen Joao Pedro için Cagliari, 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Çünkü oyuncunun satışından eski kulübü Estoril'e de verilecek pay hesaba katılmakta.

Joao Pedro'nun Torino ile gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı fakat Torino'nun bu anlamdaki ısrarı devam ediyor ki yeniden bir görüşme planlanmış durumda. Monza ve Galatasaray'ın da bu süreci yakından takip ettikleri aktarılmakta.

Geride kalan sezonda Cagliari formasıyla İtalya Serie A'da 37 maça çıkan 30 yaşındaki hücumcu; 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.