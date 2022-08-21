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Galatasaray transfer haberi: Jean-Ricner Bellegarde için teklif iddiası

Galatasaray'ın 2020'de de transfer adına gündemine gelen isimlerden Jean-Ricner Bellegarde için kulübü Strasbourg'a resmî teklifte bulunduğu iddia edildi.

21 Ağustos 2022, Pazar 17:51 Son Güncelleme:
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Galatasaray transfer haberi: Jean-Ricner Bellegarde için teklif iddiası

Transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray 'da Jean-Ricner Bellegarde ismi yeniden gündeme geldi. 2020'nin yaz transfer döneminde de adı Sarı-Kırmızılılar ile anılan Fransız oyuncu için devreye girildi.

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İlk teklife ret, yeni teklif hazır! 

Fransız basınından Homme du Match'in haberine göre Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde için Strasbourg'un kapısını çaldı. 24 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklif edildi fakat Fransız ekibi, bu teklifi reddetti. 

Galatasaray'ın yeni teklifini Strasbourg'a ileteceği aktarıldı. Homme du Match'e göre Galatasaray, Fransız ekibine 8 milyon Euro'ya ulaşan bir bonservis teklifinde bulunacak. 

2019'da Lens'tan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Strasbourg'a transfer olan Haiti asıllı Fransız orta saha, alt yaş gruplarında da Fransa Millî Takımı forması giymişti. 

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