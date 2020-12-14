Galatasaray transfer haberi: Javier Pastore

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma'dan gönderilmesi planlanan Javier Pastore için Sarı-Kırmızılılar'ın devrede olduğu yazıldı. Kalça ameliyatı olan ve sahalara geri dönüş için gün sayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki haftalarda kariyeriyle ilgili bir karar alacak.

Pastore 2018 yılında Fransız devi PSG'den Roma'ya 24.7 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.