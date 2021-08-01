Galatasaray transfer haberi! İşte stoper için düşünülen isimler

Galatasaray 'da stoper transferi için tam anlamıyla seferberlik ilan edilmiş durumda. Teknik patron Fatih Terim, PSV Eindhoven maçları sonrası, tüm ağırlığın bu bölgeye verilmesini istedi. Scout ekibiyle birlikte geniş bir aday listesi çıkaran tecrübeli çalıştırıcının önceliği ise 'hız'. Fatih hocanın, yönetime stoper listesini sunarken, "Dünyanın en iyisi olsa bile hızlı olsun" ifadesini kullandığı öğrenildi. Adayları da buna göre belirleyen Terim'in listesi doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin şu an için önceliği, Tottenham forması giyen Tanganga ile Porto'da oynayan Mbemba...

Tanganga 1 adım önde

Özellikle 22 yaşındaki Tanganga'nın, kulübü Tottenham'da yeterince süre almaması ve tecrübe eksiği nedeniyle transferinin gerçekleşme ihtimali daha yüksek görülüyor. Genç İngiliz savunmacıyla ilgili plan, satın alma opsiyonuyla kiralamak ve sezon sonunda beğenilirse bonservisini almak. Porto'nun 26 yaşındaki defans oyuncusu Mbemba'nın ise bonservis bedelinin daha yüksek olduğu belirtiliyor. Galatasaray cephesi Demokratik Kongo'lu oyuncuyu kiralamaya yakın olsa da bonservis sorunu çözülemediğinden pazarlıklar devam ediyor.

Yaş ortalaması azalıyor

Listedeki diğer oyuncuların yaş ortalaması da bir hayli düşük. Kopenhag'ın 22 yaşındaki stoperi Victor Nelsson, Toulouse'un 20 yaşındaki stoperi Bafode Diakite ve Malmö'nün 22 yaşındaki stoperi Anel Ahmedhodzic, şu sıralarda maliyet araştırması yapılan ve değerlendirilen diğer oyuncular. Sarı-Kırmızılılar'ın bu listeden en az birini kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte alternatif olarak bir yerli stoperin daha alınması bekleniyor.

Yakup Çınar