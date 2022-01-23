Galatasaray transfer haberi! İspanyollar duyurdu! Barcelona'nın kalecisi İnaki Pena geliyor
Kış transfer dönemi devam ederken kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray'da bomba bir gelişme yaşandı. İspanyol Mundo Deportivo, Galatasaray'ın Barcelona kalecisi İnaki Pena'yı transfer etmek üzere olduğunu duyurdu.
Galatasaray , performansı eleştiri konusu olan İsmail Çipe yerine kaleci arayışlarını sürdürürken İspanya'dan bomba bir haber geldi.
Mundo Deportivo'dan Angel Perez'in haberine göre, Sarı-kırmızılı takım, yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in eski takımı Barcelona'da forma giyen İnaki Pena ile imza atmak üzere... A takımda forma şansı bulamayan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen İnaki Pena'nın Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşma üzere olduğu belirtildi.
Haberde Barcelona'da oynama şansının çok düşük olduğunun farkında olan ve kendini kanıtlaması gerektiğini bilen Pena'nın Torrent'in takımında forma giymek istediği ifade edildi.