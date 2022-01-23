Galatasaray , performansı eleştiri konusu olan İsmail Çipe yerine kaleci arayışlarını sürdürürken İspanya'dan bomba bir haber geldi.

Mundo Deportivo'dan Angel Perez'in haberine göre, Sarı-kırmızılı takım, yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in eski takımı Barcelona'da forma giyen İnaki Pena ile imza atmak üzere... A takımda forma şansı bulamayan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen İnaki Pena'nın Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşma üzere olduğu belirtildi.

Haberde Barcelona'da oynama şansının çok düşük olduğunun farkında olan ve kendini kanıtlaması gerektiğini bilen Pena'nın Torrent'in takımında forma giymek istediği ifade edildi.



