Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren ve transferde harekete geçen Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-Kırmızılıların Cadiz'den Ivan Alejo için temaslarda bulunduğu belirtildi.





İspanyol basınından La Voz Digital'in haberine göre Galatasaray, birkaç sezondur Ivan Alejo'nun gelişimini yakından takip ediyor ve sezonun sona ermesiyle birlikte bir kez daha Cadiz'in kapısı çalındı. Domenec Torrent ayrılmış olmasına rağmen Galatasaray'ın Ivan Alejo konusundaki temaslarının sürdüğü belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonda Cadiz forması ile toplam 24 maça çıkan 27 yaşındaki sağ açık; 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.