Galatasaray transfer haberi: Halil Akbunar için hedef belirlendi

Bir önceki sezon da Galatasaray 'ın gündemine gelen Halil Akbunar; geçen sezon gösterdiği 10 gol, 14 asistlik performansıyla adeta Aslan'a nazire yaptı. O dönem Göztepe 'nin istediği 2 milyon Euro'yu vermeyen Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için şimdi de düğmeye bastı. Tecrübeli oyuncunun, İzmir ekibiyle yalnızca 1 sezon sözleşmesinin kalmasını fırsat bilecek olan Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde Göz Göz'ün kapısını çalacak.





Süreç hızlanacak

Halil'in de Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve kaptanlık yaptığı kulübünden bonservisi adına kolaylık isteyeceği gelen haberler arasında. EURO 2020 öncesinde Halil'in kadrodan çıkarılması da transfer sürecini hızlandıracak. Cim Bom'da hedef 1-1.5 milyon Euro bandına bu transferi sonuçlandırmak.

Metin Karabaş