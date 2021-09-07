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Galatasaray transfer haberi: Gine'deki durum Diawara görüşmelerini zorlaştırıyor!

Galatasaray, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Roma'dan Amadou Diawara'nın transferini bitirmek adına girişimlerini sürdürürken milli takımda bulunan oyuncunun Gine'de yapılan darbe nedeniyle mahsur kalmış olmasının görüşmeleri zorlaştırdığı aktarılmakta.

07 Eylül 2021, Salı 19:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray transfer haberi: Gine'deki durum Diawara görüşmelerini zorlaştırıyor!

Galatasaray , transfer döneminin bitimine saatler kala orta sahaya takviye adına çalışmalarını sürdürürken Roma'dan Amadou Diawara'nın ismi öne çıkmış durumda. Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın orta sahasında ilk tercih olmaması nedeniyle İtalyan ekibi de satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle transfere sıcak bakıyor fakat oyuncu tarafındaki durum henüz netleşmiş değil. 

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Fabrizio Romano'nun haberine göre Diawara, Galatasaray'ın teklifini henüz kabul etmiş değil. Fakat oyuncunun kararı konusunda da net bir görüş ortaya çıkmıyor. 

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Gine'deki darbe görüşmeleri zorluyor

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına saatler kalması nedeniyle Galatasaray, yoğun bir uğraş vermekte. Fakat La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Gine'deki karmaşık durum anlaşmanın birkaç saat içinde tamamlanmasına olanak sağlamıyor. 

FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde mücadele eden Gine Milli Takımı'nda bulunan Amadou Diawara, ülkede gerçekleştirilen darbe nedeniyle takım arkadaşlarıyla birlikte mahsur kalmış durumda. Fas ile oynanacak mücadele ertelenirken yurt dışında forma giyen Gineli futbolcuların da ülkeden çıkışına henüz izin verilmedi. 

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