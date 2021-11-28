Sezon başında Rumen oyuncular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katan Galatasaray , kış transfer dönemi adına da Rangers'tan Ianis Hagi'nin durumunu yakından takip ediyor. Rangers'ta menajer Steven Gerrard'ın Aston Villa'ya gidişi sonrası Ianis Hagi'nin devre arasındaki durumu da merak ediliyor.

Eurosport'un haberine göre Ianis Hagi'nin devre arasında takımdan ayrılması beklenebilir. Bu doğrultuda özellikle Fransız ekibi Lyon'un Rumen yıldızı kadrosuna katmak istediği aktarılıyor.

Galatasaray takipte

Ianis Hagi için Lyon devrede olsa da Gerrard'ın ayrılığı sonrası Galatasaray, Roma ve Sevilla'nın da transfer durumunu yakından takip ettikleri belirtiliyor. Steven Gerrard'ın Hagi'yi Aston Villa'ya transfer edebileceği de aktarılan iddialar arasında...

Rangers bonservisini belirledi

Rangers, Ianis Hagi için bonservis bedelini de belirlemiş durumda. İskoç ekibinin Rumen yıldız için 9 milyon sterlin talep edeceği ifade ediliyor.

Galatasaray'da oynamak istediğini açıklamıştı

Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin İstanbul doğumlu oğlu Iannis; geçtiğimiz Mayıs ayında GSP'ye yaptığı açıklamada, "Bir gün Galatasaray'da oynamak isterim. Ben, Galatasaray ile büyüdüm. Geleceğin neler getireceğini bilmiyorum ancak Galatasaray'a bağlıyım ve Galatasaray'ı çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.