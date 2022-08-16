Galatasaray transfer haberi: Georges Mikautadze önerisi

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray 'a sürpriz bir öneri geldi. Metz formasıyla Fransa Ligue 2'de yeni sezona çok iyi bir başlangıç yapan Georges Mikautadze, Sarı-Kırmızılılara önerildi.





DAZN Italia'dan Orazio Accomando'nun haberine göre Mikautadze, İtalya'dan Lecce ve Torino'nun yanı sıra Türkiye'den Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın bu öneri karşısında nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.

Sezona müthiş başladı

Fransa'da Lyon'da doğan ve Metz'in B takımından çıkan Mikautadze, son iki sezonu kiralık olarak Belçika ekibi Seraing'de geçirmişti. Geçtiğimiz sezon Seraing forması altında toplam 33 maça çıkan 21 yaşındaki forvet; 14 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı ve yeni sezonda bonservisinin bulunduğu Metz'e döndü.

Fransa Ligue 2'de Metz formasıyla sezonu açan Mikautadze, çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistlik skor katkısıyla dikkat çekti.

Georges Mikautadze, bugüne kadar Gürcistan A Millî Takımı ile toplam 11 maça çıkarken 2 de gol attı.



