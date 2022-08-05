Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürerken hücum hattı için de Haris Seferovic'in yanına bir ekleme planlanıyor. Dries Mertens transferinde önemli aşama kaydedilirken Fransa'dan yeni bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'ın Lens forması giyen Ignatius Ganago ile ilgilendiği belirtildi.





İlk görüşme gerçekleşti!

La Voix du Nord gazetesi, Galatasaray'ın Ganago için teklifini yaptığını belirtti. Bu teklifin satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması olduğu belirtilirken Lens tarafından kabul edilmediği de aktarıldı.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki forvet takımdan ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Daha önce Anderlecht ile bir anlaşma sağlasa da kulüplerin anlaşamaması nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.

Lens'in 2020'de 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Ganago'yu yine 5-6 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeli ile bırakabileceği ifade ediliyor.