Galatasaray transfer haberi... Florya artık Omar Elabdellaoui'yi bekliyor
Galatasaray transfer haberi... Olympiakos Avrupa Ligi’nden elendi, Omar Elabdellaoui son maçına çıktı. Kontratı 31 Ağustos’ta bitecek olan Norveçli sağbekten Yunan takımına erken veda etmesi isteniyor
Galatasaray’ın gözü,yeni transferi Omar Elabdellaoui’de. Kulübü Olympiakos ile son maçına çıkan ve Wolves karşısında alınan 1-0’lık yenilgiyle Avrupa Ligi’ne veda eden Norveçli futbolcu, artık kontratının bitmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar’ın ise 31 Ağustos’a kadar beklemeye niyeti yok. Omar’dan erken fesih konusunda Yunan kulübüyle görüşmesi ve anlaşması isteniyor. 12 Ağustos’ta ilk antrenmanını Florya’da yapacak olanGalatasaray’da, uyumsürecininçabuk aşılması içinyeni transferlerinbiranöncetakımakatılmaları talep ediliyor.Sarı-Kırmızılı kulüple yıllık 1 milyon Euro’ya el sıkışan Elabdellaoui ile 3 yıllık mukavele imzalanacak.