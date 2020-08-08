Galatasaray’ın gözü,yeni transferi Omar Elabdellaoui’de. Kulübü Olympiakos ile son maçına çıkan ve Wolves karşısında alınan 1-0’lık yenilgiyle Avrupa Ligi’ne veda eden Norveçli futbolcu, artık kontratının bitmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar’ın ise 31 Ağustos’a kadar beklemeye niyeti yok. Omar’dan erken fesih konusunda Yunan kulübüyle görüşmesi ve anlaşması isteniyor. 12 Ağustos’ta ilk antrenmanını Florya’da yapacak olanGalatasaray’da, uyumsürecininçabuk aşılması içinyeni transferlerinbiranöncetakımakatılmaları talep ediliyor.Sarı-Kırmızılı kulüple yıllık 1 milyon Euro’ya el sıkışan Elabdellaoui ile 3 yıllık mukavele imzalanacak.







