Fatih Terim tatilde olmasına rağmen gelecek sezon planlamalarına devam ediyor... Galatasaray ’da tüm gözler 19 Haziran’daki başkanlık seçimine çevrilirken, adayların büyük bölümü tecrübeli hocanın takımda kalması gerektiği görüşünde. Yiğit Şardan ile Eşref Hamamcıoğlu ise bu konuda net karar açıklamış değil. Terim’in raporu doğrultusunda daha önce Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaşan Cim Bom, yerli harekâtını sürdürecek. İmparator, takımın başında olması halinde stoper Mert Çetin’in mutlaka kadroya katılmasını istiyor. Daha önce de 24 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeye çalışan Terim, bu kez Roma kulübüyle direkt temas kuracak. İtalyan ekibi hoca olarak Jose Mourinho ile anlaşırken, Fatih Terim yakın dostu olan meslektaşıyla bizzat görüşecek ve bu transferde kolaylık isteyecek.





Türkiye’ye dönüşe sıcak

Roma’nın geçen sezon Verona’ya kiraladığı Mert, Serie A’da sadece 6 maça çıktı. Yeterli süre alamadığı için takımdan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki Mert, Roma’ya geri dönecek. İtalyan devinin 2019’da 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Gençlerbirliği’nden kadrosuna kattığı 1.89’luk savunmacı, Türkiye’ye dönme fikrine sıcak bakıyor.

Metin Karabaş

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