Galatasaray transfer haberi: Falcao
Galatasaray - Falcao birlikteliğinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray elden çıkarmak istiyor, çok sayıda talibi de var, ancak Falcao transferi bir türlü gerçekleşmiyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncunun geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir aksiyona girmesi bekleniyor.
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Tedavisine İspanya'da devam edilen 34 yaşındaki Kolombiyalı golcüye bu kez de Arjantin kulübü River Plate talip oldu. Güney Amerika temsilcisi, bu transfer için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Galatasaray cephesi ise oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maliyetinden kurtulmaya çalışıyor. Bu nedenle Falcao'nun menacerine, tüm transfer görüşmelerine katılabilmesi adına onay verilmiş durumda. Falcao'nun ilk planı ise sakatlığını atlattıktan sonra Galatasaray'a dönüp formasına kavuşmak. Yönetimin, tecrübeli golcüyle yakın zamanda bir görüşme yapacağı öğrenildi.