Galatasaray transfer haberi: Elneny imza aşamasında

Aslan'ın hocası Fatih Terim'in ara transfer öncesi üzerinde en hassasiyetle durduğu 6 numara takviyesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli teknik adamın defansif orta saha listesi oldukça kabarık ve birçok isimle görüşmeler devam ediyor. Terim'in 1 numarası olan AliouDieng için, kulübü Al Ahli'nin yüksek bonservis talebi Aslan'a geri adım attırsa da bu transferden vazgeçilmiş değil. Yine Konyaspor 'da yıldızı parlayan Hadziahmetovic de Terim'in çok beğendiği orta saha oyuncuları arasında. Ancak Konyaspor da bu oyuncuyu kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor.

Fırsat transferi olabilir

Jose Mourinho, Roma'da kadro dışı bırakınca Galatasaray 'ın fırsat transferi olarak gündeme gelen AmadouDiawara için de Cim Bom'un 1.5 sezonluk kiralama ısrarı sürüyor. Galatasaray cephesi, listedeki diğer oyuncuların durumuna göre bu oyuncuyla ilgili sürecin takibini yapacak. Yapılan son çalışmalarda Galatasaray'a en yakın görünen oyuncu ise Mohamed Elneny. Bu sezon süre alamadığı Arsenal'den ayrılmak isteyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Mısırlı, Türkiye'ye geri dönmeye hazır.

Bonservis bedeli ödemeden

29 yaşındaki futbolcunun menaceri D'Avila, oyuncusunun Galatasaray'a çok sıcak baktığını ve bunun çok iyi bir fırsat olduğunu geçtiğimiz günlerde dile getirmişti. Arsenal'in de Elneny'yi elden çıkarmaya hazır olması, Galatasaray'ın işini kolaylaştırıyor. Sarı-Kırmızılılar bu transferi herhangi bir bonservis bedeli ödemeden tamamlamaya çalışıyor.







