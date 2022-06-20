Resmî olarak teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getirmeye hazırlanan Galatasaray 'da kadro çalışmaları da devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar ile yollarının ayrılması beklenen Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli için Yunanistan'dan bir iddia gündeme geldi.

Newspao'nun haberine göre Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli Yunan ekibi Panathinaikos'a önerildiler. Geçtiğimiz günlerde eski Fenerbahçeli Slimani konusunda bir öneri alan Panathinaikos, bu kez Galatasaray'dan Diagne ve Feghouli önerisi ile karşı karşıya kaldı.

Galatasaray'ın yeni sezon kadrosunda yer bulması zor gözüken Mbaye Diagne'nin Sarı-Kırmızılılar ile 1 yıllık sözleşmesi kalmışken Sofiane Feghouli ise Haziran ayı sonunda bitecek sözleşmesi ile serbest kalıyor.