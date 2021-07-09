Galatasaray transfer haberi: Cristian Pavon bombası

Galatasaray 'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken flaş bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın Boca Juniors'ın yıldızı Cristian Pavon'u kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Arjantin basınından Todo Noticias ve Yunanistan'dan Sport-FM'nin haberlerine göre Boca Juniors'ın ikinci başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaray ve Olympiacos'un temaslarını doğrularken şu an için resmi teklifin ise Marsilya'dan geldiğini belirtti. Üç takımın da yaklaşımının Riquelme'yi teklif anlamında henüz memnun etmediği belirtilse de Pavon'un 30 Haziran 2022'de bitecek sözleşmesi nedeniyle bu yaz satışının gündeme gelebileceği aktarılıyor.





Şu ana kadar resmi teklifi yapan Marsilya'nın 500 bin Euro kiralama bedeli ve 2022'nin yaz aylarında 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu önerdiği fakat bunun Boca tarafından kabul edilmediği belirtilmekte.

2014'te Tallares'ten Boca Juniors'a transfer olan Arjantinli yıldız, 2019'da flaş bir transfer olarak Los Angeles Galaxy'e kiralanmış fakat 2021 yılının başında yeniden Boca Juniors'a dönmüştü. 25 yaşındaki Pavon, bugüne kadar Arjantin Milli Takımı'nın formasını da 11 kez giydi.