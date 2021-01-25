Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record gazetesi, Sarı-Kırmızılılar'ın Benfica'nın stoperi Ferro'yu (Francisco Reis Ferreira) resmen istediğini yazdı. Cimbom'un 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği de vurgulandı.

LUYINDAMA YOLCU

Galatasaray'la ilgili iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Bu sezon beklentilerin altında kalan Luyindama için Rusya'dan resmi teklif geldiği, yönetimin bu nedenle Ferro'yla masaya oturduğu belirtildi.

ASLAN STOPER SORUNU YAŞAMAK İSTEMİYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın Luyindama için pazarlıklarını sürdürdüğü, transferin gerçekleşmesi durumunda stoper sorunu yaşamak istemeyen yönetimin Ferro'yu B planı olarak düşündüğü ifade edildi. 1.92 boyundaki Ferro bu sezon Benfica formasıyla sadece 6 maça çıkabildi. (Takvim)



