Galatasaray transfer haberi! Cim Bom 8 yıldızla anlaştı!

Sözleşmesi sona eren Mariano ile yolları ayıran Galatasaray, sağ beke Olympiakos’tan Omar Elabdelloui’yi takviye ediyor. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun da kontratı bitiyor ve bonservis bedeli yok. Sol bekte Beşiktaş’la sözleşmesi biten 31 yaşındaki Caner Erkin’le 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Tecrübeli futbolcu çok yakında Galatasaray’a imza atacak. Ayrıca kontratları biten ve boşa çıkan teknik direktör Fatih Terim’in eski öğrencileri Arda Turan (33), Semih Kaya (29) ve Emre Çolak (29) da Florya’ya geri dönüyor. Bu isimler büyük ihtimalle Terim’in rotasyon sisteminde yer bulacak.

Çaykur Rize’den ayrılan 24 yaşındaki golcü Oğulcan Çağlayan da resmi imzayı atmak için gün sayıyor. En kritik operasyon Fenerbahçe’nin de radarına giren bir başka eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ise Genoa’dan bonservisini almaya çalışıyor. Antalya’da kiralık oynayan 26 yaşındaki forvet, Sarı- Kırmızılılar’la prensip anlaşmasına vardı. İtalya’dan beklediği haberin gelmesi halinde Sinan da Galatasaray’ın yolunu tutacak. Sezonun flaş isimlerinden Emre Kılınç (25) da devre arasında Galatasaray’a verdiği sözün arkasında durdu ve imzaya hazırlanıyor. Böylece Galatasaray, bonservis bedeli ödemeden çok kritik bir transfer operasyonunu gerçekleştirmiş olacak.