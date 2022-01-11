Fatih Terim ile yolların ayrılması sürecinde hareketli günler geçiren Galatasaray , transferde de ilgilendiği belirtilen bir ismi daha elinden kaçırdı. Krzysztof Piatek ve Dennis Man transferlerinden istediği sonucu alamayan Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtilen Cedric Bakambu da Fransız ekibi Marsilya ile anlaşma sağladı.

L'Equipe'in haberine göre Beijing Gouan'dan ayrılarak serbest kalan Bakambu, Marsilya'nın 2.5 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Büyük ölçüde anlaşma sağlanırken geriye sadece sağlık kontrolü ve birkaç ufak ayrıntının kaldığı belirtiliyor.

Daha önce İspanya kariyeri de olan Bakambu ile Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin İspanyolca yaptıkları görüşme sonucunda ikna olan Kongolu oyuncunun birkaç gün içinde Marsilya'da olması bekleniyor.