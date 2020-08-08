Galatasaray transfer haberi... Can simidi Kouyate!

Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray’da, özellikle orta sahaya takviye konusunda çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Merkezi Seri ve Mensah ikilisiyle kurmayı hedefleyen Sarı- Kırmızılılar, her ihtimale karşın alternatif isimlerle ilişkileri de sıcak tutuyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Cheikhou Kouyate... Crystal Palace’ın 30 yaşındaki ön liberosu, Mensah veya Seri girişimlerinde çıkabilecek bir olumsuzluğa karşın listeye dahil edilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, Senegalli futbolcunun kiralanması konusunda menaceriyle temaslara başladı. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, ilk görüşmeler olumlu geçti.

6 yıldır hep gündemde

Kouyate, Belçika’da Anderlecht forması giydiği dönemlerde de Galatasaray’ın gündemindeydi. 2014 yılında Sarı-Kırmızılılar’ın transfer etmeye çalıştığı Kouyate, o dönem 7.5 milyon Euro’ya West Ham’a gitmişti. Son olarak Fernando’nun Sevilla’ya satılmasıyla bir kez daha radara giren tecrübeli futbolcu için üçüncü defa girişimlerde bulunuluyor. Kouyate’nin kiralanması halinde Seri’den vazgeçilme ihtimali bulunuyor. Ancak asıl hedef olan Mensah transferi de suya düşerse, Fatih Terim’in bu durumda Kouyate - Seri ikilisini kullanma opsiyonunu da açık tuttuğu belirtiliyor.

Safa Can Konuksever







