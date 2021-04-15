Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Marcelo Saracchi'nin yerine bir sol bek transferi için çalışmalar yapan Galatasaray, hücum hattına da takviye gerçekleştirmek isterken bu anlamda gündeme gelen son isim Brezilyalı sol açık Dudu oldu.

Yunanistan basınında geniş yer bulan Brezilya'dan Universo Da Bola'nın iddiasına göre Galatasaray ve PAOK, Dudu'yu kadrolarına katmak istiyorlar. 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 2015'te 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Dinamo Kiev'den Palmeiras'a transfer olurken bu sezonu Katar'da Al-Duhail formasıyla geçiriyor.





Al-Duhail'in bu kiralama anlaşması için 7 milyon Euro bedel ödediği ifade edilirken Dudu, Katar'da şu ana kadar Al-Duhail formasıyla çıktığı 28 maçta 15 gol, 13 asistlik katkı sağlamış durumda.

3 kez formasını giydiği Brezilya Milli Takımı ile 1 kez gol sevinci yaşayan Dudu'nun Palmeiras ile olan sözleşmesi Aralık 2023'te sona eriyor.