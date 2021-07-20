Galatasaray , yeni sezon öncesi yerli iskeletine bir takviye daha yaptı. Sarı- Kırmızılılar, Alanyaspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile anlaşma sağladı. Galatasaray Yönetimi, genç futbolcunun bonservisine 3 milyon Euro ödeyecek. Berkan'ın resmi imzalar öncesinde yaptığı açıklamada, " Transfer teklifini duyar duymaz çok heyecanlandım ve elim ayağım birbirine dolaştı. Çocukluk hayalimin gerçekleşiyor olmasından dolayı oldukça mutluyum ve gurur duyuyorum. Galatasaray formasını sırtıma geçirip muhteşem taraftarın önünde sahne almak için sabırsızlanıyorum" dediği bildirildi.

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2 bölgenin alternatifi

Berkan Kutlu transferinin, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Tecrübeli hocanın, Berkan'ın geçen sezon Alanya formasıyla Galatasaray'a karşı gösterdiği performanstan çok etkilendiği öğrenildi. Berkan, özellikle koşu mesafesi ve temposuyla fark yaratırken, Sarı-Kırmızılı takımda da hem 6 hem de 8 numaraya alternatif olarak düşünülüyor.

Sion'dan Alanya'ya geçti

İsviçre'de doğup büyüyen Berkan Kutlu, futbol altyapı temelini de burada aldı. Geçen sezon başında Sion'dan ayrılan ve Alanya'nın yolunu tutan genç futbolcu, 1.86 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Terim, hem Taylan'ın hem de Berkan'ın geriden oyun kurma konusunda Galatasaray'a seviye atlatacağını düşünüyor.