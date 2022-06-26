Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , Benfica'da Joao Mario ile ilgileniyordu. Sarı-Kırmızılıların kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncu için Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, şimdilik bir karar vermiş durumda.

A BOLA'nın haberine göre Roger Schmidt, takımdaki durumundan memnun olduğu Joao Mario'yu bırakmak istemiyor. Galatasaray'ın ise transfere ilişkin ısrarı sürüyor.

Cumartesi günü yeni sezon hazırlıkları öncesinde sağlık kontrolünden geçen Joao Mario'nun bugün takım çalışmasında yer alması bekleniyor.