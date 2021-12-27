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Galatasaray transfer haberi: Bakambu için girişimler sürüyor

Devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'da Cedric Bakambu için girişimler sürüyor.

27 Aralık 2021, Pazartesi 11:09 Son Güncelleme:
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Galatasaray transfer haberi: Bakambu için girişimler sürüyor

Mbaye Diagne'nin sakatlığı sonrasında devre arası transfer döneminde takıma bir golcü daha almak isteyen Galatasaray 'da gündeme bir kez daha ülkemizde daha önce Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu geldi. Şu anda Çin Ligi ekiplerinden Bejing Guoan'da görev yapan 30 yaşındaki forvet için yeniden girişimler başladı. Ancak Kongolu oyuncunun, yüksek maliyeti nedeniyle şu anda bu transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu bildirildi. Mutlaka takıma bir santrfor almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı.

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