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Galatasaray transfer haberi: Arsenal'de Arteta'dan Elneny kararı

Galatasaray, bir süredir Arsenal'den Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak adına çalışmalarını sürdürse de İngiliz ekibinin menajeri Mikel Arteta, bu transfere sıcak bakmıyor.

25 Kasım 2021, Perşembe 17:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray transfer haberi: Arsenal'de Arteta'dan Elneny kararı

Galatasaray , yaz transfer döneminin sonunda kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunduğu Mohamed Elneny için devre arasında yeniden temaslarda bulunmaya hazırlanıyor. Fakat Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Elneny'nin devre arasındaki olası gidişine pek sıcak bakmıyor. 

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The Athletic'in haberine göre Galatasaray, Elneny'nin transferi konusundaki ısrarını sürdürüyor. Fakat Mikel Arteta, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olsa da Elneny'yi devre arasında bırakmak istemiyor. Arteta'nın kadro derinliği adına bu yaklaşımı sergilediği ifade edilmekte. 

Arsenal için kış dönemindeki en büyük hedef olarak ise Lille'den Renato Sanches'in transferi gösteriliyor. Teknik ekipten sorumlu isim Edu, bu transfer adına kaynak yaratmaya çalışırken Renato Sanches'in kadroya katılması Elneny için de ayrılık imkanını doğurabilir.

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