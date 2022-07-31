Galatasaray transfer haberi: Amadou Diawara ısrarı sürüyor

Galatasaray 'da özellikle orta saha transferi adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Uzun zamandır Sarı-Kırmızılıların gündeminde olduğu belirtilen Roma'dan Amadou Diawara için de temaslara devam ediliyor.

Paulo Dybala transferi sonrası Georginio Wijnaldum ve Andrea Belotti ile de anlaşma sağlayan Roma'nın kadrosunu boşaltmaya çalıştığı belirtiliyor. Bu doğrultuda takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin başında da Amadou Diawara geliyor.





La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Diawara'ya iki takımın ilgisi hâlâ devam ediyor. Bunlardan birinin Galatasaray diğerinin de Hertha Berlin olduğu aktarılmakta.

Galatasaray, Midtsjö transferinde sona gelse de Amadou Diawara, William Carvalho gibi isimlere ilişkin temaslar da devam etmekte.







