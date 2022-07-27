Galatasaray transfer haberi: Ali Akman için anlaşma sağlandı!
Yeni sezon öncesi kadrosuna takviye adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemde olduğu teknik direktör Okan Buruk tarafından da doğrulanan Ali Akman'ın transferi konusunda hem oyuncu hem de Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrtulduda teknik direktör Okan Buruk'un da ilgilendiklerini belirttiği Ali Akman'ın transferi konusunda anlaşma sağlandığı aktarılıyor.
İlgili Haberler
Almanya'da yayın yapan Wiesbadener Kurier gazetesine göre Ali Akman, Galatasaray'da forma giymek istiyor ve iki kulüp arasında da bu noktada anlaşma sağlanmış durumda. Resmî açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı ifade ediliyor.
Alman gazetesinin haberine göre Galatasaray'a kiralanacak Ali Akman'ın sözleşmesinde bir satın alma opsiyonu da yer alabilir.
Bursaspor 'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, geride kalan sezonu Hollanda Eredivisie takımlarından NEC Nijmegen'de kiralık geçirmişti. Eredivisie'de 28 maça çıkan genç oyuncu, 6 da gol kaydetmişti.