Galatasaray transfer haberi: Ali Akman için anlaşma sağlandı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrtulduda teknik direktör Okan Buruk'un da ilgilendiklerini belirttiği Ali Akman'ın transferi konusunda anlaşma sağlandığı aktarılıyor.

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Almanya'da yayın yapan Wiesbadener Kurier gazetesine göre Ali Akman, Galatasaray'da forma giymek istiyor ve iki kulüp arasında da bu noktada anlaşma sağlanmış durumda. Resmî açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı ifade ediliyor.

Alman gazetesinin haberine göre Galatasaray'a kiralanacak Ali Akman'ın sözleşmesinde bir satın alma opsiyonu da yer alabilir.

Bursaspor 'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, geride kalan sezonu Hollanda Eredivisie takımlarından NEC Nijmegen'de kiralık geçirmişti. Eredivisie'de 28 maça çıkan genç oyuncu, 6 da gol kaydetmişti.