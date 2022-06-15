Alexis Sanchez, Inter ile olan sözleşmesine rağmen bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Uzun süredir ismi Galatasaray ile anılan Şilili yıldız, şimdilik önceliğini belirlemiş durumda.

İtalyan basınından FantaMaster'ın haberine göre Alexis Sanchez, Galatasaray'dan 3 yıllık bir teklif aldı. Inter, oyuncunun yeni kulübü konusuna dahil olmazken tercih kendisine bırakılmış durumda.

Şilili oyuncunun şimdilik Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadığı çünkü Marsilya forması giymek istediği belirtiliyor. Sanchez, Şili Millî Takımı'nda büyük başarılara imza attığı teknik direktör Jorge Sampaoli ile Marsilya'da yeniden çalışmak istiyor.