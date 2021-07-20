Galatasaray transfer haberi: Alex Moreno

Sol bek takviyesi için birçok isimle masaya oturan ancak henüz bir sonuç alamayan Galatasaray , bu hafta Alex Moreno için kulübü Real Betis'le tekrar masaya oturacak. Sarı-Kırmızılılar, daha önce prensip anlaşmasına varılan 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya kararlı.

Teknik patron Fatih Terim bu transfer sürecini çok yakından takip ediyor. Tecrübeli hocanın elinde Ömer Bayram ve Emre Taşdemir dışında bir alternatif bulunmuyor. Moreno dışında Van Aanholt ve Alioski'ye de onay veren Terim, artık bu transfer çalışmasında sona gelinmesini bekliyor.