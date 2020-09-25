Orta sahaya takviye için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Aleix Garcia'ydı. Manchester City ile yolları ayrılan 23 yaşındaki futbolcu, bundan 3 hafta önce Sarı-Kırmızılı kulüple bir görüşme yapmıştı. Aradan geçen süreçte birçok isimle masaya oturan Galatasaray'ın, İspanyol futbolcuyu da beklemede tuttuğu ortaya çıktı. Haberin kaynağı ise Romanya'dan... Dinamo Bükreş kulübünün, Garcia'yı renklerine bağlamak için kendisiyle temasa geçtiği, genç oyuncunun ise "Galatasaray'dan haber bekliyorum" diyerek sunulan teklifi geri çevirdiği bildirildi.

Diğer seçenekler gündemde

Galatasaray'ın, Aleix Garcia ile makul bir ücret üzerinden anlaşma sağladığı, ancak önceliği gündemdeki daha iyi seçeneklere verdiği için görüşmeleri askıda tuttuğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Mouscron'da kiralık olarak geçiren Garcia, City'nin gelecek için yatırım projelerinden biriydi.

Son sözü Fatih Terim söyleyecek

City'nin alt yaş takımına 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan genç yetenek, İngiltere'de bekleneni veremeyince çeşitli takımlara kiralandıktan sonra serbest bırakıldı. Orta sahada iki yönlü olarak mücadele eden Aleix Garcia'nın transferiyle ilgili son sözü, teknik patron Fatih Terim söyleyecek.