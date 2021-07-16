Galatasaray transfer haberi! Alanyaspor ile Berkan Kutlu görüşmesi

Galatasaray , Alanyaspor ’un yıldızı Berkan Kutlu için 2.5 milyon Euro teklif etmişti. Başarılı orta saha oyuncusu için Sassuolo da devreye girdi ancak Berkan, İtalyan ekibini reddetti. 23 yaşındaki futbolcunun Sarı- Kırmızılılar’ı istemesi nedeniyle Alanyaspor Yönetimi’nin de Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığı kaydedildi. İki kulüp yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu transferle ilgili son bir görüşme yapacakları öğrenildi. Bu zirve sonrası Berkan, Aslan’a imzayı atabilir.