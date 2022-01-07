Galatasaray transfer gaberi: Bakambu gerçekleri!

2015'te Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'nun ismi bir süredir Galatasaray 'ın gündeminde. Çin Kulübü Beijing Guoan ile sözleşmesi sona eren Kongolu golcü Cedric Bakambu Sarı-Kırmızılı takımdan astronomik bir maaş talebinde bulunduğu öğrenildi.

3 yıl için 13 milyon Euro

Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptı ve 30 yaşındaki oyuncunun maliyetini sordu. Bakambu Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon Euro maaş ve 2.5 milyon Euro imza parası istedi. Miktar çok yüksek gelince Galatasaray Bakambu konusunda bekleme kararı aldı.









3 kulüpten resmi teklif aldı!

Beijing Guoan'dan aylık 1 milyon Euro kazanan ve sözleşmesi biten Bakambu'ya Fransa'dan Lille ve İspanya'dan Sevilla ile eski takımı Villarreal'in teklif yaptığı öğrenildi.

Kongo Milli Takım forması da giyen Bakambu 2015 yılında Villarreal'e 7.5 milyon Euro, ardından Çin Kulübü Beijing Guoan'a 40 milyon Euro'ya transfer oldu.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL