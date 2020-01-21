Son dakika transfer haberi: 2019-2020 sezonunda iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Galatasaray, forvet hattında sıkıntı yaşamamak için önemli isimlerle ilgileniyordu. Sarı Kırmızılı ekip, yoğun uğraşlar sonucu Kolombiyalı süperstar Radamel Falcao'nun transferini bitirirken, gündemdeki diğer önemli isim Genk forması giyen Mbwana Samatta'ydı. Hatta teknik patron Fatih Terim'in Tanzanyalı golcüyü daha fazla istediği iddia edilmişti. Galatasaray, yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşırken, Samatta sezona Genk formasıyla girmişti.

Sezon başında ismi Avrupa kulüpleriyle anılan golcü oyuncunun yeni durağı Premier Lig oldu. Belçika ekibi Genk'le 11.7 milyon euro karşılığında anlaşan Aston Villa, 27 yaşındaki futbolcuya 4.5 yıllık imza attırdı.

Bu sezon Genk formasıyla 28 maça çıkan Samatta, rakip filelere 10 gol bırakırken 2 de asist yapmıştı.

Trezeguet Galatasaray'ın kapısından dönmüştü

Kasımpaşa formasıyla sergilediği futbolla yıldızını parlatan Trezeguet, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. Finansal Fair Play'in getirdiği sınırlamalar sebebiyle bu transfer sezon sonuna kaldı denilirken araya giren Aston Villa, Mısırlı oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

10 milyon euro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutan 25 yaşındaki oyuncu, Aston Villa formasıyla çıktığı 25 maçta 3 gol, 2 asist kaydetti.

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