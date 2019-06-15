Galatasaray transfer etmek istedi Juventus kaptı

İtalya’da küme düşen Empoli’nin genç orta saha oyuncusu Hamed Traore için girişimlerde bulunan Galatasaray, aynı takımın bir diğer yıldızı Bennacer’in de şartlarını sormuştu. Ancak piyasası bir hayli yüksek olan Traore için Juventus elini çabuk tuttu ve Empoli ile her konuda anlaşmaya vardı.

İtalyan devinin 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürülürken, 21 yaşındaki Bennacer’le ise Napoli yakından ilgileniyor.

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