Galatasaray transfer bütçesi ne kadar?

Finansal Fair Play (FFP), ligin en fazla harcama limitine sahip takımı Galatasaray’ın elini kolunu bağlıyor. Birçok isimle görüşme halinde olan Sarı Kırmızılı ekip, oyuncu satmadan transfer yapmakta zorlanıyor. Brentford'dan 2020-21 sezonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığını Halil Dervişoğlu'na net 3 milyon TL transfer ücreti ödeyecek olan Aslan'ın 6.8 milyon TL bütçesi kaldı.

Görüşmelere başlanan Henry Onyekuru transferinin resmi olarak açıklanmasının ardından bu rakam daha da düşecek. Geçtiğimiz günlerde transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile resmi görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı.

Galatasaray'da bütçe oluşturmak için ağırlıklı düşünce İngiliz ekiplerinin takibinde olan Luyindama ve Diagne'nin elden çıkarılması. Yönetim, iki futbolcudan gelir elde etmeyi ve Terim'in raporu doğrultusunda transferleri sonlandırmanın hesaplarını yapıyor.

Esat Soydabircan