Galatasaray'ın Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerini açıklaması artık an meselesi... Ayrıca Ever Banega, Manuel Fernandes, Benjamin Tetteh ve Vedat Muriqi ilgili girişimler son süran devam ediyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray transferlerini bir an önce bitirmek istiyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve tüm detaylar...

BANEGA'DA SON DAKİKA! TRANSFER BİTİYOR

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, bir süredir peşinden koştuğu Sevilla'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega'nın transferinde mutlu sona ulaşmış gibi görünüyor.

İtalya ve Arjantin basınından gelen son haberlere göre Sarı Kırmızılı yöneticiler, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun kendisiyle prensip anlaşmasına varırken Sevilla'ya da resmi teklifte bulundu.

Banega'yı transfer etmek isteyen bir başka kulüp olan Boca Juniors'a yakınlığıyla bilinen Arjantinli gazeteci Luis Fregosi, resmi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştığı haberde "Ever Banega, Galatasaray'dan bir adım uzakta." ifadesini paylaştı.

İtalyan gazeteci Marco Corradi ise kendisine ait Twitter sayfasından Cim Bom'un Tangocu ile yıllık 3 milyon euro'dan 3 yıllığına el sıkıştığını, Sevilla'ya teklif edilen bonservis bedelinin ise 7 ila 8 milyon euro olduğununu belirtti.

Yıldız isim, geleceğiyle ilgili yaptığı son açıklamada "Yarın neler olacağını bilmesem de kariyerime kesinlikle Sevilla'da devam edeceğim. Kulüple kontratım devam ediyor ve burada mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

FERNANDES'İN MENAJERİNDEN GALATASARAY AÇIKLAMASI!

Lokomotiv Moskova'yla olan sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, bir süredir Galatasaray ve Göztepe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. 33 yaşındaki yıldız ismin geleceğiyle ilgili olarak menajeri Paulo Barbosa'dan flaş bir açıklama daha geldi. Barbosa, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 10 numara hakkında Sport-Express gazetesine şunları söyledi:

"Şu anda bitmiş hiçbir şey yok. Lokomotiv Moskova da dahil olmak üzere hiçbir ihtimali dışlamıyoruz. Fakat kendisine yeni bir sözleşme teklifinde bulunulmazsa sezon öncesi kampına katılması mümkün değil. Kendisinin mukavelesi zaten bitmiş durumda. Bununla birlikte ortada somut hiçbir şey yok."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

SÜRPRİZ MONTOLIVO TEKLİFİ

Kariyerinde Atalanta, Fiorentina ve Milan formaları giyen tecrübeli futbolcu Riccardo Montolivo, Galatasaray'a teklif edildi. 34 yaşındaki futbolcunun Milan ile sözleşmesi bu sezon sona ermişti.

Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Milan'da şans bulamayan Montolivo ismi aracılar tarafından Fatih Terim'e iletildi ancak Terim'in bu transfere onay vermedi.

İtalya Milli Takım formasını 51 giyen Montolivo kulüp kariyerinde çıktığı 437 maçta 32 gol atma başarısı gösterdi.

BABEL VE ŞENER AÇIKLANACAK!

Bonservisi elinde olan Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan Galatasaray, bugün iki yeni oyuncusunun transferini resmen duyuracak ve KAP açıklamasını yapacak.

İki yıllık sözleşme için anlaşmaya varan Hollandalı Babel’in yılda 2.5 milyon Euro alması bekleniyor. Fenerbahçe’yle sözleşmesi sona eren Şener’in ise yıllık 6 milyon TL (Yaklaşık 900 bin Euro) ücret alacağı öğrenildi. (Hürriyet)

TRANSFER BÜTÇESİ DIAGNE'DEN!

Galatasaray'da Mbaye Diagne belirsizliği devam ediyor... Devre arasında Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro’ya alınan ancak hem performansı hem de özel hayatı nedeniyle sarı kırmızı camiada eleştirilen Senegalli futbolcu önceki gün de sosyal medya hesabındaki ‘Galatasaray’ yazısını kaldırmış ve bu hareket, golcü oyuncunun ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Diagne hatta Suudi Arabistan ekiplerinden El Shabab’dan bazı futbolcuları da takip etmeye başlamıştı. 27 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadan verdiği ayrılık mesajına Galatasaray da kayıtsız kalmayacak.

Arap kulüplerinin radarında

Sezonu 31 golle tamamlayan Senegalli futbolcunun iyi bir teklif alması halinde transferine onay verecek olan Galatasaray Yönetimi teklifler için beklemeye başladı. 15 milyon Euro ve üzerinde bir teklife ‘evet’ demeye hazırlanan sarı kırmızılı kulüp, Arap ekiplerinden istediği rakam gelene kadar bekleyecek. Yönetim, gelecek hafta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası bitene kadar Diagne için istediği teklifi alamazsa bu kez Senegalli oyuncu ile masaya oturulacak. Yıldız oyuncu halen “Ayrılmak istiyorum” derse ‘dur’ denilmeyecek ve arayışlar hızlanacak.

Transfer bütçesi Diagne’den

Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Mbaye Diagne’yi iyi bir rakama satmak isteyen Galatasaray bu amacına ulaşırsa hem UEFA’nın bonservis kısıtı gereğini yerine getirip artıya geçecek hem de gelecek transferler için bütçe ayıracak. UEFA’nın istediği kriterlere yüzde 100 uyma kararı alan Galatasaray, bu nedenle transfer dönemini de artıda kapatma hedefinde. Sarı kırmızılılar, Diagne’nin satışı halinde orta saha ve forvet takviyesini Senegalli oyuncudan gelen gelir ile finanse edecek. Bu nedenle 13 milyonun altında bir rakama sıcak bakılmıyor. (Hürriyet)

MITROGLOU AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR!

Ara transferin son günü Marsilya'dan kiralanan Kostas Mitroglou, Akhisar'a uzatmada attığı gol dışında Galatasaray'da yokları oynadı.

Teknik heyet tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Yunan futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesinin bulunması, sarı-kırmızılı yönetimin elini kolunu bağladı.

Mikonos'ta tatilini sürdüren tecrübeli forvet, transfer durumu ile ilgili yakın çevresine şunları söyledi: "Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Geçen sezon hazır gelmedim ve istediğim performansı gösteremedim. Sezon başı kampını bekliyorum. Kampa geleceğim ve Galatasaray'da kalmak için gerekli futbolu oynayacağım." (Sabah)

TRANSFER BOMBASI! TETTEH...

Galatasaray Ganalı yıldız golcü Benjamin Tetteh için sefere çıkıyor... Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Benjamin Tetteh'i kadrosuna katmakta kararlı. G.Saray, geçtiğimiz sezon alamadıkları 21 yaşındaki Ganalı yıldız için tüm şartları zorlayacak.

Cimbom'da bu hafta transferde büyük hareketlilik yaşanacak. Tetteh için hafta içinde Sparta Prag ile masaya oturulacak. Çekya kulübüne Tetteh için yeni bir teklif sunulacak.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Sparta Prag ile pazarlık yapacak. Transfer de netlik kazanacak.

Fatih Terim de transferini çok istediği Benjamin Tetteh'in Çek kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Benjamin Tetteh, Gana Milli Takımı'nda forma giymedi. Ancak alt yaş milli takımlarda tam 19 kez milli formayı giydi. (Takvim)

BRUMA GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma’nın yeniden Galatasaray’a dönme ihtimali belirdi. 2 sezon önce Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılarak Leipzig’e giden Portekizli futbolcuyu, Alman takımının yeni sportif direktörü Markus Krösche’nin kadroda düşünmediği öğrenildi.

Satış listesine konan Bruma’yı PSV ve bazı Rus takımlarının istediği ancak kulübünün belirlediği 15 milyon euro bonservis bedelinin fazla bulunduğu ifade edildi.

Bu gelişmelerin ardından devreye giren Galatasaray’ın, Leipzig’e kiralama teklifi yapıp, cevap beklediği kaydedildi. Bruma da Leipzig yönetimine, Galatasaray’a dönmek istediğini bildirdi.

Kaynak: Star

İŞTE VEDAT MURIQI İÇİN YAPILAN SON TEKLİF

Diagne'yi satmaya hazırlanan Galatasaray'da Rizespor'un forveti Vedat Muriç gündemdeki yerini koruyor. 2.5 milyon Euro ile pazarlıklara başlayan sarıkırmızılı kulüp, teklifini 3 milyon Euro'ya çıkarmıştı.

Kosovalı golcü de Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi ancak Rizespor 7 milyon Euro'dan aşağı inmedi. Rizespor'un inadı üzerine sarı- kırmızılı kulüp teklif ettiği bonservis bedelini 3.5 milyon Euro olarak revize etti.

Galatasaray Kosovalı golcünün bir sonraki satışından pay ve kiralık oyuncu vermeyi de Karadeniz ekibine iletip beklemeye geçti. (Sabah)

GALATASARAY'DAN KENAN KARAMAN ATAĞI!

Galatasaray, Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen gurbetçi Kenan Karaman için bu hafta nihai atağı gerçekleştirecek. Sarı-Kırmızılılar bir süredir görüşme halinde oldukları milli golcüyü 1 milyon euroya ikna etti. Düsseldorf’ta senede 265 bin euro kazanan Kenan’ın ücretini dörde katlayan teklife evet demesinden sonra Sarı-Kırmızılılar Alman yöneticilerle temasa geçti ve bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştirme kararı alındı.

Galatasaraylı yöneticiler, Düsseldorf’a bonservis bedeli olarak 2.5 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Ancak Aslan’ın 3 milyon euroya da çıkabileceği belirtiliyor. 1.89 boyunda olan 25 yaşındaki Kenan Karaman, geçen sezon 22 karşılaşmada forma giyerken, 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Aynı zamanda A Milli Takım’da da görev yapan genç futbolcu, 7 defa giydiği Ay-Yıldızlı forma altında fileleri de 1 kez havalandırdı. Kenan’ın Düsseldorf ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021’e kadar devam ediyor. (Star)