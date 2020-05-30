Galatasaray, Trabzonspor'un büyük oranda anlaştığı Cenk Özkaçar için harekete geçti
Galatasaray, Altay'ın genç stoperi için yeniden düğmeye bastı. 20 yaşındaki oyuncu için tüm imkanlarını zorlayacak olan Aslan hem Trabzonspor'a transfer çalımı atmak hem de önümüzdeki sezonlarda gelmesi muhtemel olan yabancı sınırı öncesinde savunma hattını güvene almak istiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar uzun süredir listede bulunan Altay'ın 20 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar için yeniden devreye girdi. Trabzonspor'un büyük oranda anlaşmaya vardığı genç savunmacı için bir kez daha düğmeye basan Aslan, önce İzmir ekibini ikna etmeye çalışacak. Fatih Terim'in büyük potansiyel olarak gördüğü Cenk için tüm imkanlar zorlanacak.
Semih kesin gibi
Cim Bom'un hedefi hem Trabzonspor'a transfer çalımı atmak hem de önümüzdeki sezonlarda gelmesi gündemde olan yabancı sınırı için savunmasını güvene almak. Marcao ve Luyindama'ya, Avrupa'dan ilginin olması da Aslan'ın stoper transferine yoğunlaşmasını sağlıyor. Eski oyuncusu Semih Kaya'nın transferine kesin gözüyle bakılırken, 17 yaşındaki Emin Bayram da Terim'in gözdesi...
Metin Karabaş