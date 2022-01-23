Galatasaray - Trabzonspor U19 maçı ertelendi

Ülke genelinde görülen yoğun kar yağışı spor müsabakalarının oynanmasına engel olmaya devam ediyor. Bugün, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 13:00'te oynanması planlanan U19 Gelişim Ligi 15. hafta mücadelesi olan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İki takım da Florya'da hazır bulundu. Karşılaşma 13:00'te başlayacaktı. Kar yağışının artması nedeniyle bir süre beklendi. Trabzonspor U19 takımı deplasmana geldikleri için karşılaşmayı oynamak istediler. A Takım ile birlikte gelen bordo mavililerin U19 takımı, mücadeleyi oynayıp yeniden Trabzon'a gitmek istediler. Ancak kar şiddetini artırınca bu maçın ertelenmesine karar verildi.

U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray maç eksiği de olsa 32 puanla 1. sırada yer alırken; Trabzonspor, 27 puanla 4. konumda bulunuyor.