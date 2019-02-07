Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanancak müsabakaların hakemleri açıklandı. Haftanın maçı olan Galatasaray-Trabzonspor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak.

07 Şubat 2019, Perşembe 12:35 Son Güncelleme:
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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Haftanın en önemli mücadelesinde Türk Telekom Stadı'nda pazar günü oynanacak Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Ümit Öztürk oldu.

İşte 21. haftada görev alacak hakemler:

08.02.2019 Cuma

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (ALPER ULUSOY)

09.02.2019 Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir-BB Erzurumspor (Cüneyt Çakır)

16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Halis Özkahya)

19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Mete Kalkavan)

10.02.2019 Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Halil Umut Meler)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Ümit Öztürk)

11.02.2019 Pazartesi

20.00 Ankaragücü-Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Ali Palabıyık)

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