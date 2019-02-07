Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Haftanın en önemli mücadelesinde Türk Telekom Stadı'nda pazar günü oynanacak Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Ümit Öztürk oldu.
İşte 21. haftada görev alacak hakemler:
08.02.2019 Cuma
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (ALPER ULUSOY)
09.02.2019 Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir-BB Erzurumspor (Cüneyt Çakır)
16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Halis Özkahya)
19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Mete Kalkavan)
10.02.2019 Pazar
13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Halil Umut Meler)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Ümit Öztürk)
11.02.2019 Pazartesi
20.00 Ankaragücü-Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)
20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Ali Palabıyık)