Galatasaray - Trabzonspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Takım kadroları

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama,Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray’da 2 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu cezaları nedeniyle Trabzonspor’a karşı süre alamayacak. Süper Lig’in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sarı kart gören futbolcular Fernando Reges ve Sinan Gümüş, cezalı duruma düştü. İki futbolcu da Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Jose Sosa var! Novak yok...

Trabzonspor, kendi tesislerinde basına kapalı yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı bulunan oyunculardan Jose Sosa’nın antrenmanda yer aldığı, Filip Novak ve Uğurcan Çakır’ın ise son çalışmaya katılmadıkları öğrenildi.

Trabzonspor bu sezon "Üç büyükler"e karşı kaybetmedi

Trabzonspor, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında bu sezon maç kaybetmedi. İlk yarıda evindeki maçlarda Galatasaray’ı 4-0, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, İstanbul’da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor ayrıca, yarın sahadan galip ayrılması durumunda Galatasaray’ı deplasmanda 840 gün sonra yenmiş olacak. Bordo-mavililer, rakibi karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Ekim 2016’da almıştı.

Diagne’nin ilk heyecanı

Galatasaray’ın yeni transferi Mbaye Diagne, ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyecek. Ara transfer döneminde Kasımpaşa’dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı takımdan kalan cezasını tamamladı. Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa’nın Ziraat Türkiye Kupası’nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa’nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor’la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa’dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray’a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor ile kupadaki Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkamadı. Ligin ilk yarısında 20 gol atan Mbaye Diagne’nin Trabzonspor karşılaşmasıyla Galatasaray’daki ilk maçına çıkacak.

Terim, 99 gün sonra evinde lig maçında

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 99 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda bir lig maçında takımının başında olacak. Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018’de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim’e 10 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasıyla söz konusu müsabakadan sonra ilk kez Türk Telekom Stadı’nda bir lig maçında saha kenarından takımını yönetecek. Fatih Terim, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşındaki Boluspor maçında taraftarının önüne çıkmıştı. Ligde üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına giden Galatasaray’da Fatih Terim, kupada Türk Telekom Stadı’nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final maçında ise babası Talat Terim’in vefatı nedeniyle görev yapamamıştı.

Nagatomo formasına kavuşuyor

Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, 48 gün sonra sarı-kırmızılı takımla maça çıkacak. Galatasaray formasını son olarak ligin 17. haftasında 23 Aralık 2018’de Demir Grup Sivasspor karşısında giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda forma giydi. Trabzonspor’a karşı savunmanın solunda görev alması beklenen 32 yaşındaki futbolcu, 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek. Yuto Nagatomo’nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası’nda finalde mücadele etti. Japonya, Katar’a 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı. Galatasaray’da sarı kart sınırında bulunan Mariano Filho ise Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa müsabakası öncesi cezalı duruma düşecek.

Sahasında 29 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 29 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı’nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 29 lig maçının 24’ünü kazanıp, 5’inde berabere kaldı.

Galatasaray ile Trabzonspor 127. randevuda

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de İstanbul’da yapacakları maçla 127. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor’un şimdiki adıyla Süper Lig’e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 45 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 126 karşılaşmanın 57’sini Galatasaray, 42’sini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 163, Trabzonspor ise 141 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor’un 10 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 91 karşılaşmanın 40’ını Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 21 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 116, Trabzonspor ise 104 gol attı. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da yapılan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Son maçlarda Trabzonspor üstün

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 9 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 9 lig maçından 6’sında bordo-mavililer, 3’ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.

İstanbul’daki lig maçları

İki ekip arasında İstanbul’da yapılan 45 lig maçında ev sahibi Galatasaray 24, konuk Trabzonspor 10 kez galip geldi. İstanbul’daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray’ın 60 golüne karşılık, Trabzonspor 46 gol kaydetti. Öte yandan, Türk Telekom Stadı’nda yapılan son 4 lig maçında taraflar ikişer galibiyet aldı.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001’de İstanbul’daki lig maçında 4-0’lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise bu sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018’de Trabzon’daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998’de İstanbul’da Trabzonspor’un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Son 12 maçta beraberlik yok

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 12 maçta beraberlik yaşanmadı. İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon’da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı. Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 12 müsabakada taraflar altışar galibiyet aldı.